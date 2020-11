Per bus e metropolitane scatta il numero chiuso

Italia divisa in fasce e al Lazio è toccata quella gialla apparentemente meno rigida anche se è fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze di lavoro o di studio, per motivi di salute o necessità. Con l'entrata domani in vigore del nuovo Dpcm, il trasporto pubblico locale anche a Roma subirà notevoli cambiamenti a partire dalla capienza che sarà ridotta del 50% per evitare assembramenti e garantire la corretta distanza. Ciò significa che gli autobus diventano a numero chiuso con i controllori che dovranno tornare ad essere come i vecchi bigliettai, contando le persone e garantendo così il rispetto delle norme. Sui bus non potranno viaggiare più di 50 persone e su ogni singolo vagone della metro non più di 60 passeggeri. Gli autobus in servizio ogni giorno resteranno circa 1500 (con 5500 autisti in servizio distribuiti nei vari turni). «Da lunedì 9 novembre ha comunicato in una nota il Campidoglio - a Roma ci saranno più bus per potenziare il trasporto pubblico: circa 600 corse in più al giorno sulle linee più frequentate».(I. D. G.)



