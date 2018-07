PER BORSELLINO

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Le periferie hanno fame di legalità e le istituzioni hanno il dovere di far sentire la loro presenza. Domani saremo a Tor Bella Monaca, nel Municipio VI, per ricordare Paolo Borsellino e la sua scorta. In occasione del 26ø anniversario della strage di via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio del 1992, l'Assemblea Capitolina ha deciso di dedicare una seduta straordinaria per non dimenticare questi grandi uomini che hanno dedicato la loro vita a combattere la mafia». Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.«Lo scorso 23 maggio, in occasione dell'anniversario della morte di Giovanni Falcone, il consiglio comunale si è riunito nel X Municipio. Siamo stati lì per dire che Ostia non è sinonimo di Spada. Per essere vicini il più possibile alle tante famiglie oneste che abitano a Roma e che rappresentano la maggioranza. I cittadini devono sapere che non sono soli e che non devono avere paura di denunciare gli illeciti e le prepotenze. Noi #NonAbbassiamoLoSguardo», conclude.