Per ampliare la platea dei vaccinati, il Lazio allunga da 21 a 35 giorni l'intervallo tra la prima e la seconda dose del siero Pfizer/BioNTech. La Regione si adegua così alla circolare del Ministero della Salute emanata la scorsa settimana, che raccomandava un intervallo di 42 giorni tra prima dose e richiamo. Una misura dettata da due motivi: le poche dosi disponibili e l'alta protezione garantita già dalla prima dose.

Ieri, intanto, l'Assessorato regionale alla Salute ha comunicato i nuovi dati del contagio. I nuovi casi in 24 ore sono 680 (370 a Roma città) con un tasso di positività pari al 6% (il 4% se si considerano anche gli antigenici), 17 nuovi decessi e 1.463 guariti. Tornano però a salire i ricoveri (+31 in un giorno) e le terapie intensive (+4 in 24 ore, con ben 15 nuovi ingressi giornalieri). Gli attuali positivi sono 36.868, di cui 34.735 in isolamento, 1.863 ricoverati e 270 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 332.648 casi, con 7.894 deceduti e 287.886 guariti. (E.Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 05:01

