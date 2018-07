PER 24 ORE

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Acea ATO 2 comunica che per effettuare lavori di manutenzione straordinaria su un'importante condotta nel tratto di Via Tiburtina che va dall'incrocio con Via dei Fiorentini all'incrocio con Largo Camesena, è necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 00:30 alle ore 24 di domenica 22 luglio. Di conseguenza si verificherà abbassamento di pressione o mancanza di acqua nelle seguenti zone: Piazza Riccardo Balsamo Crivelli, via Cipriano Facchinetti, via Sebastiano Satta, via Locatelli, via Diego Angeli e vie limitrofe; Via Vertumno e vie limitrofe, Via Cave di Pietralata e vie limitrofe, Via dei Durantini (totale mancanza di acqua da via Tiburtina a via Luigi Lodi), Si potrebbe inoltre verificare un abbassamento di pressione anche in alcune zone dei quartieri Termini, Esquilino, Viminale e zone limitrofe alle citate. Al fine di limitare i disagi, verrà predisposto un servizio di rifornimento con autobotti attivo dalle ore 8 alle ore 22 del 22 luglio nelle zone interessate: Piazza Riccardo Balsamo Crivelli, Via Cave di Pietralata, civ. 77 (parcheggio), Piazza Baldassare Avanzini.