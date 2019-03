Pepper, Nelly e Piggy per imparare a risparmiare fin da piccoli, con il sistema più bello che c'è, giocando. Questo l'obiettivo di Intesa Sanpaolo che domani e domenica sarà al Luneur Park con XME dindi, salvadanai a forma di coccinella e porcellino, insieme al robottino Pepper. Grazie a icone (a forma di moneta o banconota) e ad effetti luminosi, gli amici XME dindi consentiranno un primo approccio al risparmio come esperienza giocosa. Se collegato all'app di Intesa Sanpaolo, permetteranno di visualizzare il saldo sul conto corrente e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio del XME Salvadanaio. I piccoli risparmiatori potranno controllare direttamente il saldo degli importi risparmiati attraverso un display LCD touch screen: ad ogni inserimento di monete o banconote viene digitato sul display l'icona della moneta o banconota corrispondente, educando i piccoli risparmiatori a riconoscere il valore delle monete. Con XME dindi Intesa Sanpaolo intende aiutare le famiglie a trasmettere il valore del denaro e del risparmio ai più piccoli, con fantastiche e dolci sorprese!(F. Pic.)

Domani e domenica, via delle Tre Fontane 10, Eur

