Peppe Vessicchio

TEATRO ELISEO

A me me piace o blues ma sono napoletano concerto tributo a Pino Daniele, ideato, diretto e arrangiato dal maestro Vessicchio, accompagnato dalla Saint Louis Pop Orchestra, composta da oltre 25 elementi, e dallo special guest, il batterista e percussionista Tullio De Piscopo. Apre la il festival Special Guest.

Via Nazionale 183, oggi alle 21,30, da 10 euro, teatroeliseo.com

Piero Mazzocchetti

TEATRO SALA UMBERTO

Apprezzato in tutto il mondo per la sua voce pop lirica, festeggia i primi vent'anni di carriera con Amara terra mia,

un viaggio musicale dagli anni Trenta a oggi alternando atmosfere classiche, pop, sonorità jazz e swing americano. Con omaggi tra gli altri a Dean Martin e Jerry Lewis, Domenico Modugno Renato Carosone, Lucio Dalla, Elton John, Freddy Mercury.

Via della Mercede 50, oggi alle 21,30, bigl.

da 23 a 28 euro, salaumberto.it

