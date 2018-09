Pepito, dopo gli infortuni anche il doping

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Giuseppe Rossi, attualmente senza squadra, dopo una carriera costellata da numerosi e gravi infortuni, rischia ora un anno di squalifica per doping. Pena chiesta dalla Procura Nado Italia (processo il prossimo 1° ottobre alle 14), per una positività, riscontrata dopo Benevento-Genoa dello scorso 12 maggio, alla dorzolamide, un agente anti-glaucoma che è sostanza specificata, ovvero il cui uso è consentito solo in una circostanza. Le spiegazioni fornite da Pepito nei due interrogatori cui è stato sottoposto non sono state ritenute plausibili. Ma il giocatore non ci sta e, in una nota stesa con il proprio agente Andrea Pastorello, dichiara che si sarebbe aspettato «un'archiviazione del procedimento, ragionevolmente fondato esclusivamente su un'involontaria contaminazione alimentare», perché «i chiarimenti forniti agli inquirenti, in particolare sotto un profilo medico-tossicologico, hanno escluso nella fattispecie ogni intenzionalità e finalità dopante, come riscontrato dalla Procura Antidoping stessa».Nel comunicato si specifica anche che la dorzolamide, trovata «nel valore minimo di 1 ng/ml, è contenuta esclusivamente in un collirio usato per ridurre la pressione intraoculare elevata». Può essere agente diuretico o mascherante di altre sostanze proibite «solamente attraverso una somministrazione sistemica». Ma «il controllo antidoping della settimana precedente era risultato negativo».