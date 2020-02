Pep ribalta il Bernabeu City, un colpo Real: 2-1

Massimo Sarti

MILANO Il Santiago Bernabeu torna terra di conquista per Pep Guardiola, come spesso capitava ai tempi del Barcellona. L'ex blaugrana vince la sfida in panchina con Zinedine Zidane e soprattutto conduce il City alla prima affermazione di sempre sul Real Madrid, al quinto tentativo.

Un 1-2 in rimonta e pesantissimo, che permette agli inglesi di partire enormemente avvantaggiati, almeno sulla carta, nel ritorno del prossimo 17 marzo. I quarti sembrano vicini.

Dopo il tabù dei blancos, il City sogna di avere iniziato il percorso per sfatare anche il tabù Champions. A breve distanza temporale dalla mazzata portata dall'Uefa con la squalifica di due anni (e la maxi ammenda di 35 milioni di euro) per violazioni del fair play finanziario. E mentre il club si prepara alla battaglia legale del ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, Guardiola tiene Aguero in panchina, ma mette lo stesso più volte in difficoltà Courtois, soprattutto con Gabriel Jesus.

Sono però i padroni di casa ad andare in vantaggio al 60' con Isco, liberato da un assist di Vinicius. Pareggio del City al 78': l'invenzione a sinistra di De Bruyne viene sfruttata di testa da Gabriel Jesus, che prima di segnare si appoggia sulla schiena di Sergio Ramos. Per Orsato (e per Irrati e Carbone al Var) è tutto regolare. Di lì a poco sciocchezza di Carvajal in scivolata in area sul neo entrato Sterling.

Rigore contro il Real, trasformato da De Bruyne, di gran lunga il migliore in campo. Il disastro blanco nel finale vede anche l'espulsione diretta di Sergio Ramos, che sarà costretto a saltare il ritorno fra tre settimane. Ulteriore cruccio per Zinedine Zidane. La Champions dei blancos è in salita..

Giovedì 27 Febbraio 2020

