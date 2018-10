Pep: «Allenare in Italia? Perché no?»

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Ha vinto in Spagna, ha vinto in Germania, ma Pep Guardiola potrebbe anche aver voglia di vincere in Italia. «Perché no?», risponde il tecnico catalano ospite del Festival dello Sport a Trento, la kermesse dei campioni organizzata da Gazzetta dello Sport e Regione Trentino. «Anni fa - ricorda il tecnico del City - mi dissero se mai fossi andato ad allenare in Germania eppure anni dopo sono andato in Bundesliga, quindi rispondo perché no? Chi lo avrebbe detto che avrei imparato il tedesco. L'Italia resta un'opzione. E poi si mangia tanto bene...».Parlando in generale della crisi del calcio italiano, Guardiola veste i panni dell'avvocato difensore: «L'Italia resta un grande Paese, ora posso dire che serve riflessione ma non sono certo io che devo dare suggerimenti, non posso dire quello che manca all'Italia, siete un Paese che vinto tanto e non solo in un periodo breve ma lungo, avete vinto a livello di nazionali e di club, con Arrigo - aggiunge il tecnico catalano - Poi sento dire che l'Italia ha un calcio difensivo ma difendere bene è una grande qualità e voi siete maestri in questo. L'insuccesso del Mondiale è un momento così, è capitato anche all'Argentina, alla Pellegrini che ho sentito stamattina: ha vinto tanto ma anche perso e questo non le ha impedito di vincere di nuovo. A volte capitano periodi così, tecnici e federazioni devono trovare le risposte giuste ma voi avete qualità speciali».(G. Bul.)