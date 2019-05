Pep alla Juve: «È fatta» ma poi il City smentisce

Timothy Ormezzano

TORINO - C'è sempre Sarri in pole per la panchina della Juve che verrà, in netto vantaggio su Pochettino e Simone Inzaghi. Con Sarri lascerebbe il Chelsea anche Higuain, il cui ritorno in bianconero è tutto da vedere. La convivenza tra il Pipita e Ronaldo è complessa, come già ai tempi comuni del Real Madrid.

La Juve preferirebbe cederlo e affiancare a CR7 uno tra Mandzukic e Icardi. Prosegue intanto la psicosi Guardiola, nonostante la smentita dell'avvocato Galassi, membro del Cda del Manchester City: «Pep alla Juve? Una enorme corbelleria, una notizia totalmente priva di fondamento. Lui vuole rimanere a Manchester. La questione è diventata ridicola. Io e il mio amico Nedved ci siamo fatti due risate». La Juve ha fatto sapere di «non voler commentare certi rumors».

Le notizie (infondate) sull'imminente matrimonio tra Guardiola e la Signora hanno inizialmente fatto volare il titolo in Borsa, poi calato (a -0,24%) in seguito alle smentite.

La Consob analizza l'operatività sul titolo: era successo anche l'anno scorso, quando uscirono le prime indiscrezioni su Ronaldo alla Juve.

Il giallo, o la commedia dell'assurdo, continua sui social. Le ultime perle? Guardiola ieri a Torino per giocare a golf, mentre era ad Abu Dhabi. Sua moglie che chiede alla FCA il noleggio a lungo termine di una Maserati. Pjanic che su Instagram inquadra una scritta Joseph e poi ammicca: no, non era per Pep ma per la sua compagna Josepha.

