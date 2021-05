«Pentiti dei tatuaggi? Eliminateli con il laser»

La rimozione dei tatuaggi con il laser è diventata una pratica diffusa.

Amori finiti o ricordi non proprio piacevoli spingono uomini e donne a eliminarli.

Tra i pentiti del tatuaggio ci sono poi persone che per motivi lavorativi devono rimuoverliad esempio chi sostiene concorsi d'ammissione alle forze dell'ordine.

Ma è possibile eliminarli in sicurezza ed in tempi rapidi? Risponde il Dr. Francesco Madonna Terracina, Chirurgo Estetico a Roma

«Bisogna affidarsi a professionisti e centri specializzati. L'impiego dei laser a nano e picosecondi è determinante per ottenere una completa eliminazione senza lasciare cicatrici antiestetiche. Ancora meglio lavorare su 3 lunghezze d'onda, determinanti per rimuovere tatuaggi colorati».

Quante sedute occorrono per un risultato completo?

«Le tempistiche dipendono da età, sede e dimensione del tatuaggio. Ci sono tatuaggi eliminati in 2/3 sedute ma anche disegni resistenti per i quali si superano le 10 sedute».

È doloroso? Quali sono i costi?

«La seduta è fastidiosa, tuttavia è anche rapida e per tatuaggi di piccole e medie dimensioni è ben tollerata. Ed i costi variano tra 100 e 500 euro a seduta».

