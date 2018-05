Pensioni, prova a prenderle

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniLa spesa pensionistica, ridottasi con la legge Fornero, è pronta a risalire. Dal 2020 infatti si passerà dall'attuale rapporto del 15 per cento tra spesa e Pil fino a toccare il picco del 16 per cento nel 2042. È quanto si legge in un approfondimento del Def all'esame delle Camere. Secondo i calcoli del Mef questo incremento avverrà a causa dell'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dall'aumento demografico e compensato - solo in parte - dall'innalzamento dei requisiti per il pensionamento.La nuova discesa è prevista dal 2050 e sarà determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. «Tale andamento - sottolinea il Def - si spiega sia con la progressiva uscita delle generazioni del baby boom, sia con l'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita».Entrando nel dettaglio e analizzando il testo, ecco l'oscillare dell'andamento che prevede «a partire dal 2030 un rapporto tra spesa e Pil una risalita più rapida fino a raggiungere il 16,2% nel triennio 2042-2044». Da quel momento ripartirà la discesa che arriverà, secondo le stime, «al 15,6% nel 2050 e al 13,1% nel 2070, con una decelerazione pressoché costante nell'intero periodo».Numeri e cifre condizionate però, almeno in parte, da quanto avverrà con il nuovo governo Lega-M5S, pronto ad abolire la legge Fornero e a modificare, di poco, l'effetto. Il tema pensioni viene tuttavia vissuto dalle nuove generazioni come una sorta di utopia. In molti non sanno se riusciranno mai a raggiungerla e se sarà in grado di garantire uno stile di vita adeguato.L'attuale Ministero dell'Economia sostiene come l'applicazione del regime contributivo (introdotto nel 1995 e aggiornato con nuove regole nel 2011) «abbia migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo, garantendo una maggiore equità tra le generazioni». Ad incidere sulla crescita della spesa è stata la crisi del triennio che ha visto la sua fase acuta dal 2008 al 2010 pesando almeno fino al 2015.