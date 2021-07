Pensioni, oggi il tavolo sul dopo quota 100

Oggi prende il via il tavolo al Ministero del lavoro tra governo e sindacati per affrontare il tema pensioni. La fine di quota 100 - che ha permesso il pensionamento anticipato di 253mila persone - bussa alla porta a fine anno: la misura (almeno 62 anni di età e 38 di contributi per l'uscita anticipa dal lavoro) lascerà il posto al pensionamento di vecchiaia a 67 anni come strada principale, a parte la possibilità di uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi. Ma la flessibilità chiesta dai sindacati (in uscita dopo 62 anni di età, 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) è stata già bocciata dai conti dell'Inps perché troppo costosa (oltre 9 miliardi a fine decennio). In generale l'idea del governo è di valutare più che altro piccoli aggiustamenti; invece Cgil, Cisl e Uil immaginano una proposta organica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA