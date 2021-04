Pensionato pistolero fa strage: spara e uccide il figlio disabile, la moglie e i padroni di casa

Ha sparato, e ucciso, la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, ha tentato il suicidio: ha puntato la pistola verso sé stesso ferendosi in modo grave.

La tragedia in un appartamento di Rivarolo Canavese (Torino), dove nella notte tra sabato e domenica i carabinieri hanno scoperto quattro persone morte. L'uomo, Renzo Tarabella pensionato di 83 anni (che ha utilizzato una pistola che sarebbe detenuta regolarmente) è ora in gravi condizioni in ospedale a Torino.

I carabinieri hanno rinvenuto poco dopo le 3 di notte i quattro cadaveri. Le persone decedute sono appunto la moglie e un figlio disabile dell'omicida, nonché una coppia di anziani, proprietari dell'appartamento e domiciliati in un altro appartamento al piano superiore.

LE VITTIME

La moglie 79enne, Rosaria Valovatto, e il figlio Wilson, 51 anni. I proprietari della loro casa Osvaldo Dighera 74 anni, e la moglie Liliana Heidempergher, di 70.

LE INDAGINI

È accaduto al civico 46, nel centro della cittadina, poco più di 12 mila abitanti a mezz'ora d'auto da Torino. I carabinieri stanno anche ascoltando vicini di casa e parenti. A dare l'allarme, secondo una prima ricostruzione, è stata la figlia dei proprietari di casa. La donna, che abita in un edificio di fronte ai genitori, non riuscendo a contattarli al telefono, è andata a suonare il campanello e, non trovandoli in casa, ha chiamato i carabinieri. L'uomo si è sparato alla testa con la stessa pistola usata prima per uccidere le quattro persone mentre i carabinieri entravano nell'alloggio dal balcone con l'ausilio dei vigili del fuoco.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA