PENSIONATI IN FUGA

ROMA - «Da giovane mi piaceva partire perché sapevo che sarei tornato: non pensavo mai che sarei potuto rimanere lontano». Romano doc, classe 1949, Giorgio Colangeli ha attraversato 25 anni di cinema passando da Scola a Luchetti, da Angelini (che gli fece vincere il David di Donatello con L'aria salata) a Giordana, e affidandosi spesso a giovani registi. Ora è andato Lontano lontano con Gianni Di Gregorio, regista (maturo come lui) e co-protagonista di questa riuscitissima commedia su un trio di pensionati che vagheggia la fuga all'estero. Accanto a loro, nella sua ultima interpretazione prima della morte (dicembre 2018), c'è Ennio Fantastichini. Al cinema dal 20 febbraio, è un inno all'accoglienza che osserva con sguardo ironico e affettuoso il nostro paese, la sua capitale e la varia umanità che li popola.

Senza fare lezioncine il film dice cose serie, ad esempio che le paure si vincono uscendo di casa e incontrando le persone.

«È molto meglio quando le cose si dicono in modo obliquo, non esplicito, altrimenti si rischia di essere noiosi, ideologici, scontati. Qui tutto è filtrato attraverso gli occhi di tre anziani che affrontano le cose serie in modo leggero. Ad esempio sottolineiamo l'importanza dei rapporti reali: con i social si possono avere tantissime relazioni, ma tutte mediate».

Il suo personaggio apre le porte di casa sua ad Abu, un ragazzo africano.

«Giorgetto non saprebbe nemmeno spiegare che significa la parola integrazione, eppure integra. È un po' come i bambini che non si fanno tanti problemi a relazionarsi con persone diverse. Magari ti prendono in giro ma poi ti accolgono».

Che ricordo le resta di Fantastichini?

«Al festival di Torino abbiamo avuto un'accoglienza calorosissima e ci siamo fatti un piantarello: era molto forte il rimpianto per il fatto che Ennio non fosse con noi a condividere quella gioia. Non lo conoscevo tantissimo ma lo consideravo un fratello maggiore nonostante fosse più piccolo di me: aveva iniziato prima ed era già conosciuto quando io ho cominciato, per questo lo ammiravo e provavo un po' di soggezione».

Lontano lontano è anche una lettera d'amore a Roma...

«Una città che ti obbliga spesso a muoverti a piedi, ma questo offre l'opportunità di meravigliose passeggiate. È bellissima a Ferragosto, quando è deserta, ma è molto faticoso viverci: se non ci sei nato e non ci sei abituato, difficilmente riesci a sopportarla».

