Pensieri & parole

Diamo un taglio a queste inutili polemiche. Tra nove giorni Milan e Lazio si affronteranno di nuovo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e non si può pensare di arrivare a un match così importante e delicato con questo assurdo putiferio che monta giorno dopo giorno. Bisogna darsi una calmata, bisogna farlo per i tifosi che vanno rispettati e non aizzati. Milan-Lazio di sabato è stata una bella partita, rovinata da una rissa finale tra le due squadre, inutile e dannosa. Aggravata dallo stupido gesto di mostrare ai propri tifosi la maglia di Acerbi dopo la partita con la Lazio, da parte di Bakayoko e di Kessie. Benzina sul fuoco delle polemiche.

Tra nove giorni Milan-Lazio ancora al Meazza potrà essere un match ancora più bello. Diamoci un taglio, ripartiamo dalle parole distensive del ds della Lazio Tare che ha minimizzato la rissa e anche, soprattutto, la provocazione dei due rossoneri. Ripartiamo dalle scuse dei giocatori del Milan ad Acerbi e dalla sportività del difensore laziale che ha subito accettato. Ripartiamo dalle parole di Rino Gattuso, uno che di calcio se ne intende, che chiede scusa ai tifosi per lo spettacolo indegno e che chiede più allenamenti e meno social network ai calciatori italiani. Ecco, ripartiamo dalla sportività. I tifosi allo stadio pagano per divertirsi, non per assistere a tristi spettacoli da circo.

