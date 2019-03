Pensieri & parole

Due gol l'Italia targata Mancini li aveva fatti solo contro l'Arabia Saudita nell'amichevole in Svizzera prima del Mondiale, orfano degli azzurri dopo 60 anni. Chiellini & C. hanno incassato i primi tre punti contro la Finlandia a Udine, all'esordio nelle qualificazioni di Euro 2020. Il massimo col minimo sforzo, considerato l'avversario tutt'altro che irresistibile: 2-0 con qualche patema di troppo, tra le reti firmate da Barella e Kean.

E domani sera a Parma contro il Liechtenstein ecco il secondo appuntamento. Ma stavolta servono i gol e tanti. D'accordo, le goleade non sono mai state la specialità azzurra, nonostante i quattro titoli mondiali conquistati. Nelle due precedenti sfide con la Nazionale di Vaduz sono stati realizzati nove reti (4-0 in trasferta e 5-0 in casa).

Ma stavolta bisogna concretizzare maggiormente sotto porta. Insomma, l'attacco azzurro deve darsi una svegliata: servono i gol e parecchi, per la differenza reti. Per non rischiare spiacevoli sorprese al tirar delle somme. Quindi, Immobile, Bernardeschi e Quagliarella devono aggiustare la mira. Meno fioretto e più scimitarra, sotto porta avversaria.

