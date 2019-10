Pensieri e parole

Marco Giampaolo, ovvero l'allenatore meno longevo nella storia del Milan lunga 120 anni. Mai nessuno prima di lui aveva guidato il Diavolo per così poco tempo. Sette, come i giorni della settimana, i sette nani e le sette giornate sulla panchina rossonera di Giampaolo, appunto. In meno di due anni quattro tecnici: da Montella a Gattuso, quindi Giampaolo, ora Pioli. Che non era la prima scelta: la triade Maldini, Boban e Massara aveva individuato Luciano Spalletti il condottiero della riscossa e risalita della classifica. Niente di tutto questo. Poche idee e confuse, per un povero Diavolo, nemmeno lontanissimo parente di quello che dominava nel mondo. Ma quella, purtroppo, è un'altra storia. Tanto che proprio ieri Ibrahimovic sul Diavolo che ha sempre nel cuore ha detto: «Il Milan non può essere questo». Pura verità, caro Ibra. (M.Zor.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

