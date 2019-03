Pensato dalle donne per le donne. È il reggiseno Innergy di Yamamay. L'ultimo nato del brand è stato realizzato tenendo presente due necessità della donna. La prima, quella di essere un reggiseno per donne che hanno subito un'operazione al seno, per esempio una mastectomia, e che quindi hanno bisogno di un sostegno leggero, ma fasciante, sicuro ma non invasivo. La seconda per le donne che praticano sport: ideale per chi fa jogging è comunque perfetto anche per la vita di tutti i giorni, per chi non sopporta troppe costrizioni dato che asseconda naturalmente i movimenti del corpo. «Per metterlo a punto ci è voluto un anno di studio e lavoro», spiega Barbara Cimmino, direttore prodotto. Innergy, studiato con la collaborazione di Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), è liscio, piacevole al tatto, doppiato, spalline larghe, coppe performate, alette laterali per la coppa, ed è realizzato con una rivoluzionaria microfibra di poliammide 6.6, prodotta col filato Nilit Innergy che genera raggi Fir, infrarossi. Il filato aiuta la cicatrizzazione è antibatterico e traspirante. Per le donne, insomma.(P.Pas.)

