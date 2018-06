Pensare sostenibile? Si può

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Offrire a chi guida le imprese, ai tanti imprenditori italiani e ai giovani che desiderano diventarlo, un piccolo contributo di conoscenza e incoraggiamento per superare i propri confini personali e professionali e per guardare insieme al grande progetto imprenditoriale cui tutti noi umani siamo chiamati a partecipare: pensare sostenibile per realizzare il futuro che vogliamo. È con questo obiettivo che nasce il libro di Barbara Santoro, Pensare Sostenibile, pubblicato da Egea, per promuovere un'idea di imprenditoria sana e in grado di diventare motore del benessere sociale. Il lavoro di Barbara Santoro, General Manager Shenker, ripercorre l'evoluzione del concetto di sostenibilità, concentrando progressivamente lo sguardo da una scala planetaria all'Europa, all'Italia. Il libro sarà presentato a Roma il 18 giugno alle 18,30 presso Palazzo Guglielmi, sede di Comin&Partners, in piazza dei Ss. Apostoli 73. Oltre all'autrice interverranno Sabrina Florio, presidente di Anima per il Sociale nei Valori di Impresa, Valentina Garonzi, Ceo Diamante, Enrico Giovannini, Portavoce Asvis, Enrico Loccioni, presidente Loccioni, Roberto Poli, professore di Previsione Sociale all'Università di Trento.