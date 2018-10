Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pene più severe, quelle stabilite nel nuovo processo d'appello per Guerino Casamonica, Romolo Di Silvi e Alfredo Di Silvio, accusati di aver sequestrato due facoltosi imprenditori, il romano Massimo Ciampa e il colombiano Victor Manuel Ramirez, allo scopo di ottenere un riscatto. I tre imputati, infatti, sono stati condannati a 15 anni di reclusione ciascuno.La sentenza della III Corte d'assise d'appello, presieduta da Mario Frigenti, è giunta ieri dopo che la Cassazione aveva disposto un nuovo processo. In primo grado Casamonica e Di Silvi erano stati condannati a quattro anni (per Di Silvio la pena era di quattro anni e sei mesi per detenzione illegale di armi) con l'accusa di sequestro di persona. In appello, però, le condanne erano state quasi raddoppiate (nove anni e otto mesi a Casamonica e Di Silvi, 10 anni a Di Silvio) fino a quando, nel giugno scorso, la Cassazione aveva annullato la sentenza. La Suprema Corte, infatti, aveva chiesto alla Corte d'assise d'appello di rivalutare il concorso nella detenzione dell'arma e di valutare la possibilità di attenuazioni della sentenza per via del rito abbreviato.Soddisfazione, dopo la sentenza, da parte della sindaca di Roma, Virginia Raggi: «Un'altra buona notizia per la legalità dopo il blitz a Ostia. A Roma non c'è posto per la mafia».(E. Chi.)