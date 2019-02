Pendolari, sempre in ritardo 4 treni su 10 ma a Roma va meglio rispetto a Milano

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro treni pendolari su dieci arrivano con un ritardo sopra i 5 minuti nelle stazioni di Roma, Milano e Napoli, 1 su 10 con oltre 20 minuti di ritardo. Dalla rilevazione di Altroconsumo, inoltre, emerge che in dieci giorni più di 250 treni su oltre 2.500 sono arrivati in ritardo da 20 a 100 minuti in 9 stazioni di Roma, Milano e Napoli. I ritardi sono aumenti del 6% rispetto al 2015. In alcuni casi la corsa è addirittura sparita: cancellati, infatti, il 2% dei treni, ovvero 46 corse. Milano e Napoli hanno le performance peggiori: i ritardi dai dieci minuti in su sono rispettivamente il 25% e il 24%, mentre a Roma si scende all'8%. La Lombardia però è l'unica regione delle tre in cui c'è stato un aumento di pendolari, da 650mila nel 2011 a 735mila nel 2017 (+13%).