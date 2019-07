Pendolari in rivolta: con il restyling delle linee per il corridoio della mobilità, Roma diventa sempre più distante. «Ridateci il 44»: questa la richiesta che il Comitato di quartiere Borgo Sorano- Santa Palomba ha portato alla sindaca Raggi durante l'inaugurazione del corridoio della mobilità Eur-Laurentina-Tor Pagnotta. L'opera infatti, attesa da dieci anni, ha comportato una riorganizzazione della rete di superficie ma per i pendolari c'è qualcosa rivedere.

«Con le nuove tratte, è sparito il bus 44 che collegava direttamente le nostre zone con la città di Roma e con l'ospedale Sant'Eugenio». Si tratta di zone molto popolose come Pomezia, Ardea e Albano: «Ora abbiamo il nuovo bus 74 ma per arrivare a Roma dobbiamo prendere ben tre mezzi: due bus e il nuovo filobus». I residenti, molti dei quali vengono da buona parte dei Castelli Romani, si stanno organizzando con segnalazioni e proteste per ripristinare il bus 044. Al suo posto ora c'è la linea Tpl 074 che, collegando il nodo di scambio di Fonte Laurentina a Santa Palomba, porta i pendolari sul nuovo filobus. Lo stesso 074 è il bus in cui pioveva lunedì, per colpa di un condizionatore malfunzionante, proprio mentre venivano inaugurate le nuove linee di filobus: non si trattava quindi del filobus 74, come erroneamente riportato da Leggo, ma della nuova linea di bus Tpl 074 che si inserisce nella riorganizzazione della rete di trasporti per il corridoio della mobilità Eur- Laurentina-Tor Pagnotta.(L. Loi.)

