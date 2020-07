Pelù, Tosca, Pedrini premi e live a Faenza

Rita Vecchio

Piero Pelù (foto) per i 40 anni di carriera. Tosca come miglior artista in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Gianni Maroccolo per lo spirito innovativo e la voglia di sperimentare con il rock. E Omar Pedrini per i 25 anni di 2020 Speedball, quinto album dei Timoria. Sono questi i primi artisti annunciati a cui andranno i vari premi del MEI, il Meeting Etichette Indipendenti fondato e diretto da Giordano Sangiorgi alla sua venticinquesima edizione che quest'anno si svolgerà dal 2 al 4 ottobre a Faenza. Tante le iniziative in programma, tra cui il Contest per gli emergenti under 30. E tante le altre categorie premiate: al Miglior Artista Indipendente dell'anno, al miglior videoclip indipendente e al giornalismo musicale sul web, ideato e organizzato da Luca D'Ambrosio. Mentre l'artista Toz Antonio Piretti festeggerà la chiusura di Not only a currency, il suo tour in sedici paesi dell'UE in bici.

