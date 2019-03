Pellegrini si riprende la Roma e si offre alla Under 21

Francesco Balzani

ROMA - L'esordio con Ranieri, l'Europeo under 21, la nascita della figlia e un futuro da scrivere. La primavera di Lorenzo Pellegrini deve cancellare un inverno fatto di alti e bassi dopo un inizio campionato da sogno. Il centrocampista, sbocciato nel derby d'andata e riportato a Roma proprio dal maestro Di Francesco, deve mettersi alle spalle infortuni ed equivoci tattici. Ranieri gli ha riservato un posto da titolare nel suo 4-4-2, al centro al fianco di capitan De Rossi. Pellegrini intanto è stato escluso da Mancini a causa dell'ennesimo stop muscolare. Ma la voglia di riscatto, pure in azzurro, ha portato Lorenzo a una scelta per certi versi sorprendente. Il centrocampista ha deciso, infatti, di partecipare da fuoriquota al prossimo europeo under 21 di giugno in Italia e San Marino. Pellegrini 3 giorni fa si è presentato a sorpresa all'Hotel Mancini dove l'Under 21 si trova in ritiro e si è proposto a Di Biagio che ha colto al volo l'occasione.

Proprio in quei giorni Pellegrini coronerà il sogno più bello: diventerà papà. Ieri la moglie Veronica ha pubblicato su Instagram il video in cui ha comunicato al marito che sarà una femminuccia. Lorenzo in questi mesi sarà chiamato a un'altra importante scelta per il futuro. La clausola da 30 milioni fa gola a tanti club. Pellegrini vorrebbe restare a Roma, ma andranno rivisti stipendio (2 milioni) e ruolo da titolare. Col Napoli sono pronti al rientro anche Manolas, Under e Kolarov che ha lasciato il ritiro della Serbia ed è tornato a Trigoria, da valutare invece le condizioni di Florenzi che si è infortunato al polpaccio in Nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA