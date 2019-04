Pellegrini dall'inizio El Shaarawy recupera

ROMA - Dall'Olimpico a Marassi. La Roma domani sera contro la Samp cambia aria per provare a ritrovare i tre punti che mancano dall'undici marzo e che porterebbe un minimo di speranza in una difficile corsa Champions. La notizia più bella arriva da Lorenzo Pellegrini che, dopo la buona mezz'ora con la Fiorentina, è pronto a riprendere il posto da titolare al fianco di De Rossi. Turno di riposo quindi per Nzonzi e Cristante. Ranieri può tornare a contare pure su El Shaarawy che ieri si è allenato in gruppo, anche se partirà dalla panchina. Sembra finalmente pronto dal primo minuto Under, mentre Perotti è uscito con forti crampi dopo la partita con la Fiorentina e ieri ha svolto solo terapie. Così come Santon che invece starà fuori almeno 10 giorni a causa del problema muscolare al flessore rimediato mercoledì. Al suo posto Karsdorp, visto che Florenzi tornerà a disposizione la prossima settimana. (F.Bal.)

