Pellegrini, argento vivo nei 200 «La medaglia non era scontata»

Un argento che vale come un oro quello conquistato da Federica Pellegrini agli Europei di nuoto di Budapest. Nei 200 stile libero la campionessa veneziana, che aveva trionfato ininterrottamente dal 2010 al 2016 nella rassegna continentale, ha chiuso alle spalle della ceca Barbora Seemanova per soli due centesimi. «È stato un rischio farli questi 200 ma sono soddisfatta di come ho gestito la gara ha poi detto a fine gara -. In una settimana di gare così serrate è stato un rischio, ma dopo al staffetta ho deciso di buttarmi e provare. Non era così scontata la medaglia». Gli altri due squilli di giornata sono arrivati da Alberto Razzetti, bronzo nei 200 misti dietro lo spagnolo Gonzales de Oliveira e allo svizzero Desplanche, così come la 4x100 mista con Panziera, Martinenghi, Di Liddo e Miressi, arrivata dietro a Gran Bretagna e Olanda.(D.Pet.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 05:01

