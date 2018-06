«Pechino mi serviva Ora sono sul lastrico»

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Quando hanno accettato la mia candidatura conoscevano il mio passato e le mie idee. Il programma poi è registrato e non c'era rischio di mandare in onda mie dichiarazioni poco gradite. Avevo bisogno di partecipare a Pechino Express perché non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà di nessuno». Eleonora Brigliadori, in un'intervista a Oggi, dice la sua sull'esclusione da Pechino Express, dove avrebbe dovuto partecipare con il figlio. All'origine della decisione di non farla partecipare al reality di Rai2, alcune dichiarazione che tiravano in ballo la giornalista delle Iene Nadia Toffa, che sta combattendo contro un tumore e che in passato aveva fatto servizi giornalistici sulle discutibili convinzioni mediche della Brigliadori, e che la Rai ha ritenuto «in contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico».