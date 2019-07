Peccati di gola e un omaggio alla via dei vizi della Milano anni '30, quando via Orti era regno delle case chiuse. El Pecà torna così a far rivivere il piacere dei sensi, puntando sul gusto, nella forma di un bistrot d'antan dal guizzo moderno. Trenta posti a sedere dove deliziarsi di piatti soprattutto di pesce (selezionato giornalmente dal patron Filippo Cadeo, figlio di Cesare, e già noto nella ristorazione per il suo That's Vapore) cucinati creativamente dallo chef Roberto Poltronieri (in brigata con Cracco e Marconi). Imperdibile la milanese di tonno con maionese alla bottarga, così come lo gnocchetto di patata viola con pesto morbido e gambero del Mediterraneo o il risotto tabù con pistilli di zafferano, gambero rosso di Mazara e liquirizia. Il tutto si accompagna con ottimi vini o drink d'autore miscelati ad arte dal barman Gabriel Garcia.

El Pecà - Milano, via Orti 7 - tel. 02/24.16.47.50 - chiuso domenica - costo medio 35 euro.(C.Bur.)

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

