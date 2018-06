Pearl Jam, rock senza compromessi

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaIl rock, quello vero. Quello dei Pearl Jam, in arrivo stasera sul palco dell'Olimpico. Unici, diretti e senza alcun ammiccamento commerciale, sono oggi una delle poche rock band più amate dal pubblico e apprezzate dai fan che li venerano come dei veri eroi del rock. Lo si è visto anche a Milano, un paio di giorni fa, per la prima data italiana della tournée europea che arriva anche a Roma. Oltre due ore di musica, con Eddie Vedder, il leader e frontman del gruppo a trascinare la folla con i brani più famosi di una carriera cominciata negli anni Novanta, all'epica del grunge di Seattle, città natale dei Pearl Jam.Dal vivo cambiano la scaletta dei brani per ogni data, ma se qualcosa rimarrà tra i classici si potranno ascoltare Evolution, Alive, Porch, Even flow e Black. Il rock'n'roll è ancora vivo.Stadio Olimpico, ore 21 ingresso da 77 a 94 euro.riproduzione riservata ®