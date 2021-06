Pd-M5s, lite sulle 5 linee del tram per il Giubileo

Cinque nuove linee tram con i fondi del Recovery Plan: Togliatti, Termini-TorVergata e Tiburtina, il Tva e il tram dei Fori. Ad annunciarlo è l'assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese. «Ringraziamo il ministro Giovannini per aver dato concretezza alle nostre richieste. Abbiamo ottenuto pure il relativo commissario come da Pnrr, per realizzarle entro il Giubileo del 2025. La migliore risposta a chi per mesi ha provato in tutti i modi a dichiarare che non avevamo fatto i progetti». Immediate le repliche: «Incredibile la faccia tosta dell'assessore Calabrese - attaccano Giulio Pelonzi e Ilaria Piccolo, Pd in Campidoglio - Omette senza pudore di dire che la proposta è stata fatta da mesi dal Pd capitolino proprio in considerazione delle inadempienze della giunta Raggi». «Avevo lanciato la proposta di un commissario per le 4 Tranvie per il Giubileo, perché altrimenti non si sarebbero realizzate in tempo. Il nostro lavoro è già iniziato», ha aggiunto Roberto Gualtieri, deputato Pd e candidato alle primarie del centrosinistra. (F.Sci.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA