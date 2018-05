Pd diviso, Zingaretti: «Ora voltiamo pagina»

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«L'assemblea di sabato conferma che una fase politica si è chiusa e bisogna con chiarezza voltare pagina. C'è un altro tipo di futuro per l'Italia e il Pd deve saperlo interpretare». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della Race for the cure a Roma. «Nel contratto di governo - ha aggiunto - la parola disuguaglianza non compare e non poteva comparire viste le scelte antisociali che contiene contro le fasce più deboli dei cittadini. C'è molto da lavorare e il congresso deve rappresentare una netta discontinuità nei contenuti, nelle pratiche e nelle forme politiche del passato per una rigenerazione di un campo di forze politiche associative civiche e per un nuovo progetto di innovazione dell'Italia».Ma non mancano voci critiche: «Brutta assemblea, questo clima da corrida è assurdo e infastidisce nostra gente. Non servono prove muscolari correntizie che indeboliscono tutti. Servono idee per l'alternativa riformista e di popolo che dobbiamo costruire al governo #pentaleghista #unità #sparigliare» scrive invece su twitter Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e responsabile Enti locali del Partito democratico.Secondo Emanuele Fiano, deputato e componente della segreteria dem, «è meglio essere scontenti che divisi, per dare priorità a un'opposizione forte e incisiva, ma il congresso va fatto entro l'anno».