Pd con il Colle, altolà di Salvini e Di Maio

Un coro di no accompagna la proposta del presidente Mattarella di un governo neutrale. Nel centrodestra lo gridano Matteo Salvini e Giorgia Meloni, mentre Berlusconi preferirebbe di gran lunga la nascita di un governo del Presidente. Ma il Cav apparentemente decide di rispettare l'alleanza e i suoi chiedono il rispetto della volontà degli elettori pur prendendo netta posizione, a differenza degli alleati, contro un ritorno al voto già in estate. Fino all'ultimo il leader di FI proverà a convincere gli alleati a posticipare almeno in autunno il ritorno alle urne. Gli azzurri temono che la Lega possa rivendicare più posti nelle future liste, così da consegnare Forza Italia a una sostanziale irrilevanza.Anche i 5Stelle rigettano la proposta di governo neutrale. Anzi Luigi Di Maio avrebbe già stretto un patto con Matteo Salvini per il ritorno alle urne. Dunque, dice il leader, «la campagna elettorale è già iniziata» e le liste per le nuove elezioni «saranno probabilmente le stesse visto che la legislatura praticamente non è iniziata». Parole che vogliono frenare la tentazione di qualche parlamentare di votare la fiducia a un governo neutrale pur di conservare poltrona e stipendio. La deroga al limite del doppio mandato verrà comunque decisa dal garante Beppe Grillo.L'unica forza politica ad offrire pieno sostegno alla proposta del Colle è il Pd. I dem temono infatti il ritorno al voto che li troverebbe impreparati e ancora, profondamente, divisi. La minoranza sta facendo un forte pressing su Paolo Gentiloni affinchè si candidi alla segreteria, mettendo in difficoltà Matteo Renzi.