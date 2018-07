Pausini vs Beyoncé: «Mi fa una pippa»

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di Grazia«Nessuna polemica con Beyoncé». Così l'entourage di Laura Pausini prova a stoppare sul nascere le polemiche montate ieri dopo che in Rete ha iniziato a circolare un un video del concerto a Jesolo in cui cantava: «Beyoncé mi fa un pippa però lei ha i ventilatori e io no». Video subito virale, che ha fatto pensare inizialmente a una bufala. Ma invece è tutto vero. E a confermarlo è il managemet dell'artista: «A seguito delle notizie apparse in Rete rispetto ad una presunta polemica con Beyoncé - si legge nella nota - il management di Laura Pausini precisa che palesemente scherzando Laura ha voluto fare una battuta sull'amica compagna di Jay-Z sull'uso del ventilatore nell'ultimo OTR 2018 tour. Pausini ha partecipato nel giugno 2013 a Londra al concerto benefico Chime for Change e da allora il rapporto è sempre rimasto più che buono».E' evidente che la Pausini con Beyoncè ha un feeling speciale. Anche nel breve saluto che l'artista italiana ha volto portare ai media internazionali intervenuti al Circo Massimo ha raccontato di voler essere la donna dei primati: dopo essere stata la prima artista femminile ad essersi esibita al Circo Massimo ha detto di «Volersi fare il Colosseo». E quando qualcuno le ha fatto notare che Beyoncé lo aveva da poco chiesto per un video, ma le era stato negato per via di un precedente impegno con Alberto Angela, ha risposto, ridendo, «Beh prima gli italiani, solo in questo caso eh... non è certo una battuta politica».riproduzione riservata ®