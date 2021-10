Paura sulla ciclabile: crolla un albero

Lorena Loiacono

Una forte raffica di vento e, come troppo spesso accade, a Roma è venuto giù l'ennesimo albero. Ieri è accaduto a viale Marconi, sul Lungotevere di Pietra Papa a ridosso della pista ciclabile che costeggia il fiume. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti né danni alle auto.

Il traffico è impazzito, proprio lì dove già domina il caos per la chiusura del Ponte dell'Industria andato a fuoco. «È la conseguenza di una manutenzione inesistente denuncia Marco Palma, già consigliere FdI del municipio 11 - uno dei punti da cui ripartire per amministrare Roma è proprio la messa in sicurezza delle alberature. In zona Marconi ad esempio, tra Lungotevere e via Enrico Fermi, i platani hanno bisogno di interventi non più rinviabili».

Venerdì 15 Ottobre 2021

