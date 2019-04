Paura per Nudo a Los Angeles: due ischemie, ricoverato a Milano

Luca Calboni

ROMA - Era a Los Angeles, a un pranzo di lavoro, quando ha avuto un brutto malore. Momenti di paura per Walter Nudo, volto televisivo ed ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, che è stato ricoverato d'urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills per un presunto problema al cuore. Problema che poi è stato confermato dagli accertamenti a cui Nudo è stato sottoposto: i medici dell'ospedale americano hanno infatti riscontrato che il 48enne aveva due piccole ischemie cerebrali.

Con il benestare dei medici americani, Walter Nudo ha preso immediatamente un aereo verso Milano, come ha riportato la Nudofamily, che segue l'attore: «Walter si trovava in un ristorante a Los Angeles per un appuntamento di lavoro - spiega una nota - quando ha avuto un malore. È stato trasportato di urgenza all'ospedale più vicino a Beverly Hills. La risonanza magnetica ha riscontrato che Walter ha avuto due piccoli ischemic stroke, due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore. Con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo e in questo momento sta rientrando in Italia, dove lo aspettano all'Ospedale Monzino di Milano per l'intervento - continua la nota - Walter in questi casi è più preoccupato per gli altri che per se stesso e raccomanda a tutti di stare tranquilli».

Nato a Montréal, in Canada, il 2 giugno 1970, già trionfatore all'Isola dei Famosi, Nudo ha vinto lo scorso anno la terza edizione del GF Vip, battendo in finale lo chef Andrea Mainardi con il 56% dei voti.

