Paura per Lady Gaga, a Talenti casa in fiamme sul set di Gucci

Aspettavano il cinema ma sono arrivati i vigili del fuoco a togliergli la scena: altro che effetti speciali, le fiamme erano vere. Mattinata di caos ieri a via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti, dove erano attesi i ciak del film House of Gucci di Ridley Scott, con Lady Gaga e Al Pacino, ma è scoppiato un incendio in un appartamento poco distante. Lo stabile interessato dalle fiamme è a circa 100 metri dal set cinematografico: fortunatamente non ci sono stati feriti ma la paura è stata tanta anche perché nella zona sono già attive diverse misure di sicurezza proprio per consentire le riprese.

Da lunedì, E fino al 3 aprile, sono stati attivati i divieti di sosta nell'area intorno allo store di Zita Fabiani che, per l'occasione, è stato trasformato nel quartier generale di Gucci. Vigili urbani in strada e set blindato, per evitare confusione e l'assalto dei fan. Ma verso le 12:30, a distogliere l'attenzione dalle star hollywoodiane, sono arrivate le sirene di pompieri e ambulanze: dalle finestre al terzo piano del palazzo a fianco, uscivano fiamme e fumo nero. Via Ugo Ojetti è stata chiusa al traffico, con l'intervento del III gruppo Nomentano della polizia locale, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco. (foto Fracassi ag. Toiati).riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 05:01

