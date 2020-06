Paura ieri mattina ad Acilia in via Serafino da Gorizia per un incendio in un appartamento al piano rialzato di una palazzina di quattro piani. Il fumo denso e acre che si è sviluppato, ha intossicato una donna di 67 anni che viveva nella casa saccheggiata dalle fiamme e che è stata traportata in ospedale in codice rosso, ma sembra che non sia in pericolo di vita.

I vigili del fuoco del comando provinciale, stanno esaminando la scena dell'incendio per stabilire le cause che lo hanno provocato. Lo stabile è stato evacuato in via precauzionale dalla polizia locale di Roma Capitale del X gruppo mare. Illesi il figlio e il marito, che non si trovavano in casa al momento del rogo: il Campidoglio ha offerto loro una sistemazione temporanea ma i due hanno scelto per una diversa soluzione. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA