Paura Goggia: ginocchio contuso ora le Olimpiadi sono a rischio

Daniele Petroselli

Cortina dolceamara per i colori azzurri. SuperG vincente per Elena Curtoni sull'Olympia delle Tofane ma è l'infortunio di Sofia Goggia a preoccupare la Nazionale di sci alpino, a soli 11 giorni dalle Olimpiadi di Pechino. La caduta è avvenuta nella zona dello Scarpadon, con la Goggia che, dopo qualche attimo ferma in pista, si è rialzata ed è arrivata sugli sci al traguardo ma poi ha lasciato la pista dolorante, accompagnata da due membri dello staff azzurro. Immediata la decisione di spostarsi a Milano, alla casa di cura La Madonnina. La diagnosi è forte trauma contusivo al ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Uno spavento quello per la Goggia dopo quello vissuto a metà mese ad Altenmarkt-Zauchensee, dove un'altra caduta in discesa aveva fatto temere il peggio per l'azzurra, campionessa in carica nell'ultima edizione dei Giochi e che a Pechino deve essere la portabandiera per l'Italia. Già la scorsa stagione l'azzurra aveva perso i Mondiali di casa proprio a Cortina per la frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro, rimediata alla vigilia della rassegna iridata. E' uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione - ha affermato Sofia -, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo. In pista gioia dunque a metà per Elena Curtoni, al secondo trionfo in Coppa del Mondo, che ha chiuso davanti all'austriaca Tippler e all'elvetica Gisin. Buona la prova delle azzurre, con il quarto posto per Federica Brignone, al miglior risultato in carriera sulla pista ampezzana, a soli 8 centesimi dalla Gisin. Nelle trenta anche Marta Bassino (21°), Karoline Pichler (24°), Nicol Delago (26) e Roberta Melesi (27°). Emozionante vincere, però una giornata dolceamara, perché vedere una brutta caduta come quella di Sofia non è bello, le parole della Curtoni. Che ora, come tutta l'Italia, fa il tifo per la Goggia.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:01

