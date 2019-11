Paura Deneuve l'attrice ricoverata per un malore «Lieve ischemia»

ROMA - Paura per Catherine Deneuve. L'attrice francese, 76 anni, è stata colta da un malore nella notte tra martedì e mercoledì, ed è stata ricoverata in ospedale a Parigi, in condizioni definite «gravi». In giornata poi è arrivata una nota più rassicurante della famiglia della diva, diffuso dalla sua agente Claire Blondel: Deneuve è stata colta da una «lieve ischemia», «molto limitata e quindi reversibile», «non ha alcun deficit motorio e si riprenderà dopo un breve periodo di riposo». Sempre secondo la famiglia, il problema sarebbe stato causato da un eccesso di lavoro. Deneuve, infatti, da ottobre è impegnata sul set del film di Emmanuelle Bercot, De son vivant. È invece nelle sale italiane in questi giorni con Le verità di Hirokazu Kore-eda, in cui interpreta il ruolo di una vecchia gloria del cinema francese, che si confronta con la figlia (Juliette Binoche) in un'intensa riunione di famiglia. (M. Gre.)

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

