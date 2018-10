PAURA AL PORTUENSE

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniCon maschere e parrucche, armati e con un obiettivo preciso: il caveau. Ma il colpo grosso alla banca Banca Popolare di Novara di piazza Augusto Lorenzini 35, nel quartiere Portuense, è andato a vuoto. A sventare il tutto è stato il malore del direttore della filiale. I cinque rapinatori sono rimasti a mani vuote e sono fuggiti, con tanto di inseguimento con elicottero in pieno stile americano. Il direttore di banca era l'unico in possesso dei codici per aprire il fortino del caveau e il malore non ha permesso ai malviventi, probabilmente di nazionalità italiana, di tornare a casa con il bottino pieno. Si tratta della seconda tentata rapina in 15 giorni a Roma. L'ultima il 2 ottobre scorso alla filiale di Monte dei Paschi di Siena in via Anagnina conclusa con tre arresti.Come nei migliori film di Hollywood, poco prima delle 16 di ieri, hanno scavato un buco nella parete comunicante con il garage di un palazzo di via Giuseppe Guerzoni e vestiti da operai hanno aggredito la guardia giurata, l'hanno picchiata e disarmata. A quel punto hanno preso in ostaggio i dipendenti e hanno portato avanti il loro piano che li avrebbe condotti al caveau. Sotto schock il direttore di banca ha scombinato il copione dei rapinatori che non hanno trovato modo di aprire la camera blindata. Era l'unico in grado di condurlo al colpo grosso ma, crollato in terra per un malore, non ha potuto fornire i codici necessari per permettergli di portare a termine la loro missione.Nel frattempo all'esterno i passanti hanno notato cosa stesse accadendo e hanno immediatamente allertato la polizia. Sul posto sono sopraggiunte diverse volanti. Gli agenti, muniti di giubbotto antiproiettile, hanno accerchiato la banca ma, le avvisaglie del loro imminente arrivo, hanno allertato i ladri che si erano già dati alla fuga sfruttando lo stesso varco utilizzato per entrare, lasciando in terra maschere, parrucche e walkie talkie. Ne è seguita una caccia agli uomini in città, con la squadra mobile impegnata in massa nel tentativo di rintracciarli. In cielo si è alzato anche un elicottero con l'obiettivo di individuare qualche dettaglio che conducesse le forze dell'ordine alla vettura dei fuggitivi. Contestualmente nel luogo della tentata rapina il direttore di banca è stato soccorso dall'ambulanza del 118 giunta sul posto.riproduzione riservata ®