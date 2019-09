Pau Lopez provvidenziale Mancini, rosso da dimenticare

PAU LOPEZ 7

Quella manona sul tiro di Soriano tiene in vita la Roma e pesa tantissimo. Poi resta a guardare, e a urlare.

FLORENZI 5,5

Sfida colpo su colpo con Sansone e Destro. L'impressione è che subisca più che offendere anche perché il ruolo di terzino non gli calza a pennello. (70' Spinazzola 6,5: più sangue freddo e più confidenza col ruolo. Regala giocate di intelligenza)

MANCINI 5

Due gialli di frustrazione su Soriano e Palacio che gli scappano con eccessiva facilità. Poca pazienza nell'accompagnare l'avversario e poca esperienza.

FAZIO 6

Ineccepibile in alcune chiusure, soprattutto quando i ritmi sono bassi. Nella coppia con Mancini resta comunque quello che prova a risolvere i problemi col dialogo e la fermezza.

KOLAROV 7

Il suo piede sinistro entra nel museo delle armi più spietate della storia. Calcia magistralmente per il vantaggio e resta un pericolo costante. Peccato per il rigore, anche se sembra toccare il pallone.

CRISTANTE 6,5

Combina lavoro di regia avanzata con fatica e sudore. E' insostituibile per Fonseca. Ecco il motivo.

VERETOUT 7

Scontro fra lottatori con Medel. Il destro del ko Air Jordan lo sferra alla fine quando distrugge il Bologna con un'azione travolgente.

KLUIVERT 5,5

A Bologna non ripaga l'estrema fiducia. Resta troppo ai margini della manovra di accentramento offensivo. Forse anche colpa della stanchezza. (6' st Zaniolo 6: tiene alto il volume. E a volte disturba. Si vede che ha voglia di dimostrare qualcosa)

PELLEGRINI 6

Giornata grigia, a tratti anonima. Nel finale però mette lo zucchero che mancava: assist al bacio per Dzeko e tutti a casa.

MKHITARYAN 5,5

Linea a singhiozzo con Dzeko per un'ora buona. Tira fuori qualche magia, ma l'armeno delude. (41'st Juan Jesus 6: ambizioso e vincente battere quella punizione in fretta).

DZEKO 7

Giornata di lavoro passata coi piedi sulla scrivania. Poi si alza e fa la differenza. Colpo di testa e tre punti di platino.

FONSECA 7

Si scopre fortunato. Ma per vincere ci vuole anche questo. E poi ha un piccolo record: la sua Roma non va mai in svantaggio.

riproduzione riservata ®

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

