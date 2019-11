PAU LOPEZ NG

Un giovedì diverso, passato in gita a Istanbul. Zero parate, zero patemi

SANTON 6,5

Ha tanta voglia di mostrarti all'altezza. Ci riesce stringendo la cinta ai primi e pochi cedimenti. In fase offensiva si fa vedere spesso

MANCINI 6,5

Due colpi di tosse concedono a Visca l'illusione di poter far male. Ma si riscatta ampiamente quando si traveste da Pau Lopez per murare di piede un tiro a botta sicura di Crivelli

SMALLING 6,5

Mai una distrazione, mai un regalo. Chris è un albero di ebano che nessuno riesce più a scalfire. C'è un possibile rigore per fallo di mano nella ripresa

KOLAROV 6

Sfodera la scimitarra nei primi minuti con cross tesi e incursioni da far paura. Poi prende un giallo e Fonseca giustamente gli concede un po' di tregua (8' st Spinazzola 6: un buon rodaggio in vista di Verona)

DIAWARA 7

Inaugura il Black Friday con offerte irrinunciabili: prendo due palloni, ne azzecco tre. Non sbaglia nulla e aumenta la percentuale di passaggi riusciti

VERETOUT 7

Col motore elettrico perché non serve derapare contro il piccolo Basaksehir. E' glaciale dal dischetto, e ha personalità da vendere

ZANIOLO 6,5

Arriva alle porte di Costantinopoli con il solito piglio. Dopo un rigore negato e un pressing asfissiante dalle parti di Clichy si rilassa un po'

PELLEGRINI 7,5

Un rigore procurato, due assist e niente sceneggiata quando gli arriva un oggetto in testa. Lorenzo è l'uomo dei sogni (31' st Under ng: applaudito dai suoi ex tifosi)

KLUIVERT 7

Fiducia no limits da parte di Fonseca. Ripaga con gol e ronzii offensivi

DZEKO 7

Mette un'altra bandierina del suo Risiko europeo. Oltre al gol tanti baci per i compagni e il solito lavoro di copertura (31' st Mkhitaryan ng)

FONSECA 7

Gara dominata, e un secondo tempo di quasi riposo. Tutto perfetto

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

