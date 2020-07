PAU LOPEZ ng

Guanti puliti e un po' di rabbia per il rigore di Kucka. Inoperoso. Quasi un inedito.

MANCINI 6

Chiude su Gervinho evitando lo 0-2 e col passare dei minuti si assume maggiori responsabilità. Rischia tantissimo quando alza il gomito in area

CRISTANTE 5

Avvio choc: rigore procurato e squalifica. Ma quando passi da trequartista a difensore capita. Non si demoralizza ma nel finale rischia ancora

IBANEZ 6

Il terzo capitolo della saga è il più interessante, ma servono avversari più motivati per fugare i dubbi

BRUNO PERES 6,5

Rivederlo titolare fa venire voglia a molti di vestirsi ed uscire. Ma il brasiliano stupisce: assist per Mkhitaryan e tante discese sulla fascia (21' st Kolarov 5,5: ha perso il feudo della fascia. Non incide, anzi)

VERETOUT 7

Novanta minuti da trascinatore: corre, pressa, alza il bavero, spacca la rete alle spalle di Sepe. Diciamo che è uno dei pochi a non deludere quasi mai

DIAWARA 6

Rimane a guardia della difesa limitando il suo raggio di azione ma tenendo basso il Parma. Sta riprendendo sicurezza (37' st Villar 5,5: a un passo dal primo gol italiano, se lo divora due volte)

SPINAZZOLA 6

Finisce in parità il duello di sgasate con Darmian

PELLEGRINI 6,5

Riprende per mano la Roma anche se servirebbe maggior vigoria. E prende un palo da fuori area che grida vendetta (37' st Perez 5,5: pure lui spreca)

MKHITARYAN 7

Ottavo gol di una stagione (almeno per lui) positiva. Si sbatte per due reparti e alla fine raccoglie i frutti di un lavoro a tutto campo (45' st Zaniolo 6: brividi d'oro)

DZEKO 5

Dopo la doppietta con la Samp è sparito dalla zona pericolo. Bruno Alves se lo mangia e lui si immalinconisce

FONSECA 6

Cambia poco e rischia tanto. La Roma dà segnali di ripresa contro un Parma cotto, ma quanta paura nel finale

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA