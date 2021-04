PAU LOPEZ 8

Coi piedi fa paura ma con le mani è Padre Pio. Para un rigore e mura tre volte Antony e Brobbey. Notte stellata.

MANCINI 6

Ha la faccia giusta e toglie profondità a Neres. E' poco coraggioso in occasione del gol di Klaasens ma lo ritrova col passare dei minuti

CRISTANTE 6

Bordata dopo 20 minuti. Poi solo sudore freddo con Tadic, ma riesce a mettergli il chip

IBANEZ 6,5

Danni a colori appena si presenta una big. Butta la croce servendo di delizia il gol che profuma di semifinale. La sua è una rete storica.

BRUNO PERES 6,5

Jacuzzi accesa e qualche bollicina che fa male all'Ajax.

DIAWARA 5,5

Black out totale il suo che poteva costare caro. Si rialza a fatica, comunque si rialza.

VERETOUT 6

Non trova angoli di ricamo e perde tanti palloni. Esce sudato ma abbastanza felice (77' Villar 6,5: un quarto d'ora di grande intensità)

SPINAZZOLA 6,5

Stava spaccando in due la partita con la solita motosega trita tutto. Due assist per Dzeko, poi il crack. (25' pt Calafiori 6: impaurito all'inizio, poi trova coraggio e cresce bene).

PEDRO 6

Tulipano appassito a tratti ma rifiorisce nel finale (89' Perez ng)

PELLEGRINI 7

Prove di dialogo con Dzeko. Il feeling dura e nella ripresa arriva il premio col gol su punizione

DZEKO 7

E' la sera del ballo, quella che nei College aspettano tutto l'anno. Subito un assist per Pellegrini, poi tantissimo lavoro di manovra e di leadership. E' il tulipano più bello. (77' Mayoral 6: quando entra dà subito fastidio)

FONSECA 7,5

Primo tempo da solita Roma dei big match, poi però arrivano gli episodi giusti e anche tanto tanto cuore. E' un risultato incredibile, soprattutto per il tecnico portoghese.

