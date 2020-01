PAU LOPEZ 7

Un'uscita avventata nel primo tempo, un miracolo su Inglese nella ripresa

FLORENZI 6,5

Più sereno ora che la corsia è sgombra. Gara senza imperfezioni e con un rigore guadagnato (78' Bruno Peres ng)

SMALLING 6,5

Rimette a posto cappello e bavero dopo i mezzi passi falsi di inizio 2020. Personalità da vendere

MANCINI 6

Svetta e combatte nonostante il clima non sia proprio da guerra

KOLAROV 6

Impone a Kurtic e Kucka di convergere al centro, ma non scende mai sulla fascia.

CRISTANTE 6

Troppo leggero ma almeno non pasticcia

DIAWARA 6,5

Poco lo vedi, tanto lo senti. Crescita continua sia tattica che di personalità

PEROTTI 6

Guizzi e tecnica non bastano per ritrovare la via del gol su azione. (70' Kluivert 6,5: più imprevedibile, imprescindibile)

PELLEGRINI 7,5

Fa valere una presenza scenica superiore. Il primo gol è una delizia, il secondo un timbro di garanzia (85' Veretout ng)

UNDER 6

Dovrebbe spaccare il mondo, ma si alza dal letto solo nel secondo tempo. Bel tacco per Kalinic

KALINIC 5,5

Il gol manca da un anno, ma non sembra avere fame. Mezzo voto in più per la sponda per Pellegrini

FONSECA 6,5

Tra mille problemi supera un turno non semplice. Ma il dominio che vorrebbe è pura utopia. (F.Bal.)

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

