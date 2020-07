PAU LOPEZ 7

La sua fase 3 inizia al San Paolo. Dopo mesi di inattività lo spagnolo si oppone alla grande a Ruiz e Zielinski prima di benedire la traversa colpita da Milik. Qualche impaccio su Callejon ma se lo ritrova a due passi, poi nulla può su Insigne. Evita il collasso.

IBANEZ 4,5

Fatica a impostare, e suda da matti contro Insigne prima di lasciare tutto solo Callejon sul gol dell'1-0. L'Atalanta di solito non si priva di quelli buoni

SMALLING 5,5

Mezz'ora di film: primi secondi da Gangs of London poi soffre l'entrata in scena di Callejon e Milik. Fino all'infortunio. (30' pt Fazio 5: balbetta su Milik, e regala l'assist a Insigne)

MANCINI 6

Di testa svetta e fa valere il fisico. Quando esce Smalling diventa il leader di una difesa con grandi difficoltà

ZAPPACOSTA 5

Prova a cancellare l'errore di San Siro mettendo sul piede di Pellegrini il pallone del vantaggio. Scende bene, ma boccheggia presto e nel finale crolla

VERETOUT 5,5

Pressa Demme e Zielinski, ma non sempre riesce nell'intento. In fase propositiva è decisamente timido. La verità è che manca un regista in questa Roma

PELLEGRINI 5,5

Unico presente sotto porta nel primo tempo, ma la seconda conclusione è da censurare (31' st Cristante 5,5: la Roma si schiaccia ancora di più)

SPINAZZOLA 6,5

Ritorno al glorioso passato, sulla linea di centrocampo dove alterna belle discese con cross per tutte le taglie a pericolose retromarce su Callejon.

KLUIVERT 4

Prende posto nel locale, ma fa scena muta per tutta la serata. Meno social, più fatti. (21' st Zaniolo 6: il ritorno più atteso, forse affrettato)

MKHITARYAN 7

Perle di sapienza tattica a ridosso di Dzeko e in supporto di centrocampo. Al contrario di Kluivert cerca sempre di stare al centro dell'attenzione. E ci riesce quando fulmina Meret dalla distanza

DZEKO 6

Di solito vede Napoli e si infuria. Sa come liberarsi dalla morsa di Manolas, apre spazi per i compagni, è il leader assoluto di ogni ciak offensivo. Morde poco però.

FONSECA 5

Cambia parzialmente modulo e soprattutto cambia strategia accorciando la squadra e rendendo più compatti i reparti. Qualche effetto positivo. Ma i cambi (e i mancati cambi) sono cervellotici, e dietro senza Pau Lopez ne sarebbero arrivati 4 di gol. Male.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 05:01

