PAU LOPEZ 7

Coi piedi fa calare il gelo, ma con i guanti riscalda il pareggio. Due miracoli su Lukaku e Lautaro lo riportano in auge

MANCINI 7

Due diagonali su Lautaro e soprattutto il gol alla Pruzzo che addolcisce la giornata romanista. Lo sguardo è quello giusto

SMALLING 6,5

Duello da pesi massimi con Lukaku. Nel primo round vince ai punti, poi arrivano un paio di cadute ma Chris non va ko

IBANEZ 6

Non abbassa mai la testa e fa valere la garra. Quando Lukaku mette il bicipite sul tavolo però pure lui trema un po'

KARSDORP 6

Finale da vichingo dopo un'ora e passa in sofferenza con Young

VILLAR 7

Master e dottorato in un colpo solo. Predica serenità pure nei momenti duri e pennella per Mancini il pallone del pareggio. Una letizia per gli occhi.

VERETOUT 6

Scippa a Barella il pallone dell'1-0 e fa abbassare la cresta a Vidal per un tempo. Poi è lui a veder calato il bavero (79' Cristante 6,5: dieci minuti quasi perfetti. porta spessore fisico e nuove geometrie andando pure vicino al gol)

SPINAZZOLA 5

Viene spazzato via dalla bufera Hakimi e mostra di non stare fisicamente al top. Forse poteva uscire con un bel po' di anticipo (73' Bruno Peres 6: più brio, ma gode pure dell'uscita senza senso di Hakimi)

PELLEGRINI 7

Ok, il ruolo è giusto. Segna un gol di astuzia e regala freschezza tra i reparti anche quando tutto sembra andare a rotoli

MKHITARYAN 7

Faccia da Silicon Valley e intelligenza da ingegnere. Corre, assiste, combatte. Gli manca solo di varare Dpcm

DZEKO 6

Fa il regista avanzato più che il bomber. E questo non sempre è un bene. Si rivede nel finale dopo mezz'ora in apnea (89' Mayoral ng)

FONSECA 6

Rivede i fantasmi di Bergamo anche perché tarda i cambi e la squadra si abbassa di nuovo. Stavolta però riesce a rimettere in piedi i suoi ragazzi che non sono più bambini. Resta il tabù contro le big



Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 05:01

