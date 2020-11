PAU LOPEZ 6

Una domenica di relax rovinata solo dal tiro imparabile di Pjaca

MANCINI 6,5

E' il più attento e lucido in una difesa che corre pochi pericoli ma concede qualche disattenzione. Lui no, è di ghiaccio.

SMALLING 5,5

Sleeping sul gol di Pjaca quando lascia scoperta la sua rocca di osservazione. Su Scamacca però è dominante

IBANEZ 6

Rincorre maldestramente Pjaca e sbaglia qualcosa in costruzione, ma ha la garra da guerriero Ka'apor quando va ad aggredire palloni ben oltre la linea di difesa

KARSDORP 6

Una tacchettata di Zajc ne inibisce la prestazione. Tiene discretamente la fascia ma non prova mai l'assolo

VERETOUT 7

Testa alta e muscoli tesi in ogni parte dal campo. Anche dalla bandierina quando serve a Mkhitaryan la palla del primo vantaggio. Imprescindibile.

PELLEGRINI 6,5

Lorenzo è tornato a brillare. Piedi sciolti e naturalezza ritrovata per il nuovo Capitan Futuro che rende naturale e semplice anche ciò che non lo è (87' Villar ng)

SPINAZZOLA NG

Dopo un quarto d'ora alza bandiera bianca (14' pt Bruno Peres 6,5: frizzante come sempre. Si mangia due gol ma serve l'assist del bis di Miki e fa ballare il Samba a Biraschi)

PEDRO 6,5

Alla voce professionalità ha più like di un post della Ferragni. L'assist da fermo per il tris di Miki è di catalana memoria. Stavolta lascia la scena all'armeno

MKHITARYAN 8

Prestazione totale, da campione. Segna tre gol, costruisce, recupera palloni e prova pure a far segnare Mayoral. E' Armenian Rhapsody

MAYORAL 5,5

Pesce fuor d'acqua. Bravo spalle alle porta, ma non fa il Dzeko e diventa l'anello debole di un attacco quasi perfetto (60' Cristante 5,5: si divora il colpo del ko)

FONSECA 7

Era quasi esonerato, oggi è terzo in classifica. La sua Roma ora vince e diverte. Obrigado.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 05:01

