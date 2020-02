PAU LOPEZ 6

Un'uscita bassa nel primo tempo e un palo che ancora trema della ripresa. Tutto qui. Una domenica finalmente di relax ci stava eccome per lo spagnolo.

BRUNO PERES 6

Un po' ironico: è il miglior terzino destro della Roma. Non osa troppo ma si dimostra maturo e intelligente nel tenere la fascia a zero rischi.

SMALLING 7

La parata di piede su Maier vale un gol. La Premier chiama, ma la Roma deve urlare più forte. Senza errori.

MANCINI 6

Mostra qualche patema iniziale ma si riprende nel secondo tempo facendo valere il fisico. È ancora in convalescenza, ha ancora tempo per riprendersi.

KOLAROV 7

Di lui si parlerà per la lite con Mkhitaryan e i cori ostili della curva. In realtà dopo settimane di apatia si riscopre terzino, assist man e goleador.

VERETOUT 6,5

Gioco oscuro e tanto equilibrio. Non è il solito trottolino ma regala solidità a un reparto messo a dura prova dalle ultime serate storte.

CRISTANTE 6

Deve giocare qualche metro avanti. Davanti alla difesa, infatti, sbaglia troppo favorendo le ripartenze del Lecce. Sei di stima.

UNDER 6,5

Entra di soppiatto come un serpente a sonagli per il vantaggio. Poi, come spesso gli capita, si accontenta sotto il sole (16'st Perez 6,5: il ragazzo promette bene. In mezz'ora serve un assist e dimostra di non avere mai la pancia piena).

PELLEGRINI 5,5

I fischi col Gent ancora gli ronzano nelle orecchie. Fallisce due gol, si mostra impaurito. Sostituzione obbligata. (1'st Kluivert 6,5: tutta un'altra verve)

MKHITARYAN 7,5

Finalmente è tornato l'armeno dei desideri: assist, gol e quella qualità che mancava al reparto. Nella ripresa cala un po'.

DZEKO 7,5

Inizia con due errori da Spritz al mare. Si riprende quasi subito innescando lo start della goleada e mettendosi al servizio dei compagni. In più il gol numero 102. (36'st Kalinic ng: nella goleada hai visto che mai si sblocchi? Niente).

FONSECA 7

Stavolta il brodo è molto caldo. Nella domenica della paura la sua Roma gioca con coraggio, umiltà, pazienza e voglia di riscatto. Strada ripresa? Speriamo non sia tardi. (F. Bal.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA